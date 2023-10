Adli: "Cuore a metà col PSG? A questo livello no, lotto per il Milan"

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di Claudio Raimondi di SportMediaset.

Cuore a metà col PSG?

"A questo livello non c'è il cuore a metà, lotto per la mia squadra. Parigi tappa importante per me, ma oggi sono fiero di essere al Milan e darò tutto per il Milan".