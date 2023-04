Yacine Adli non ha giocato contro il Napoli in quanto non è stato inserito in lista UEFA, ma era comunque presente a San Siro per vedere dal vivo il match e ha potuto così ammirare la splendida coreografia preparata dai tifosi del Milan. Il francese, su Instagram, ha pubblicato una storia per complimentarsi dello splendido lavoro: "Che lavoro fantastico!".