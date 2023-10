Adli favorito per il ruolo in mezzo al campo: sta meglio di Krunic

vedi letture

Tra i ballottaggi in vista di Milan-Juventus c'è anche quello per il ruolo di centrocampista centrale. Rade Krunic dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli ma ancora, ieri, si è allenato metà a parte e metà con il gruppo, così come gli altri che escono da un infortunio. Dunque è più probabile che sia a disposizione ma parta dalla panchina. Questo apre la strada a Yacine Adli che ha dimostrato di poter essere una garanzia in mezzo al campo, proprio in contumacia di Krunic. Il franco-algerino se dovesse partire dal primo minuto centrerebbe la quarta titolarità consecutiva in campionato.