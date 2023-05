Adli incoraggia Bennacer: "Talento, lavoro e umiltà ti faranno tornare presto al top"

Yacine Adli nelle sue stories di Instagram ha voluto incoraggiare Ismael Bennacer dopo l'infortunio patito dall'algerino nel corso del primo tempo della semiinale di Champions League contro l'Inter. Queste le parole del centrocampista francese: "Si torna quando si vince, si torna quando si perde. Il tuo talento, il tuo lavoro, la tua umiltà faranno sì che tu possa tornare presto al livello top. Ti voglio bene fratello". Poi un incoraggiamento in arabo: "In verità per ogni difficoltà, c'è una facilità"