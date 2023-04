Adli incorona Bennacer dopo il gol: "Che giocatore!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli non avrà giocato tanti minuti in questa stagione ma sicuramente si è inserito bene nel gruppo squadra. Lo dimostrano i frequenti messaggi di apprezzamento che dispensa ai suoi compagni, ultimo in ordine cronologico quello per Ismael Bennacer dopo la rete che ha deciso l'andata dei quarti di Champions contro il Napoli. Il centrocampista francese ha pubblicato una storia instagram con la foto del compagno algerino che esulta e ha scritto: "Che giocatore", accopagnato da un cuore rosso e uno nero.