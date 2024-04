Adli ispirato: due assist contro il Lecce. Palla illuminata per Leao

Il Milan ha battuto il Lecce per 3-0: un ottimo modo per i rossoneri di approcciarsi ai quarti di finale di andata di Europa League che si giocherà giovedì a San Siro contro la Roma. Tra i tanti protagonisti della sfida anche Yacine Adli che si è travestito da uomo assist di giornata: il francese infatti ne ha messi a referto ben due. Il primo da angolo per la testata di Olivier Giroud, in occasione del secondo gol rossonero. Il secondo, bellissimo, è un filtrante illuminato per lo scatto di Rafael Leao che poi batte Falcone per il terzo gol. Un'ottima gara per il francese che ha risposto sul campo alla fiducia di Pioli.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 6’ Pulisic, 20’ Giroud, 57’ Leao.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia (dal 62’ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (dal 83’ Terracciano); Reijnders (dal 78’ Bennacer), Adli; Chukwueze, Pulisic (dal 62’ Musah), Leao; Giroud (dal 62’ Jovic). A disp.: Sportiello, Nava, Okafor, Florenzi, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti (dal 69’ Gendrey), Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin (dal 77’ Berisha), Ramadani; Banda (dal 46’ Almqvist), González (dal 46’ Piccoli), Dorgu (dal 85’ Pierotti); Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Oudin, Rafia, Sansone. All.: Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Ammoniti: 34’ Blin.

Espulsi: 45’ Krstovic.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.