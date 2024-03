Adli mette tutti sull'attenti: "Ora concentrati su giovedì"

Tre punti molto importanti per il Milan, che contro l'Empoli vince grazie ad una stoccata di Chris Pulisic. Nel finale entra anche Yacine Adli, sia per far rifiatare Bennacer e sia per mettere un po' di ordine in campo in un momento che sarebbe potuto diventare complicato. Il numero 7 è entrato bene ed ha aiutato la squadra a gestire il vantaggio. Non c'è tempo però di sedersi sugli allora, giovedì si va in Repubblica Ceca per andare a conquistare il passaggio del turno in Europa League. Adli mette tutti sull'attenti: "3 punti importanti, adesso concentrati su giovedì!".