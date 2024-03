Adli: "Mi mancava un po’ di adattamento tattico e fisico al calcio italiano. Tutti i miei compagni mi sono stati vicini"

vedi letture

Intervistato da SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Yacine Adli ha raccontato cos'è cambiato quest'anno rispetto alla scorsa stagione in cui non aveva praticamente mai giocato: "Anche quando non giocavo non ho mai dubito di me stesso. Me ne sarei andato. Ma la qualità che mettevo ogni giorno nel lavoro mi faceva essere fiducioso. Sapevo che mi mancava ancora qualcosa, ma sapevo anche che quel qualcosa stava arrivando. Ho cercato di lavorare forte, di non perdere tempo e guardare avanti.

Cosa mi mancava? Un po’ di adattamento, tattico e fisico, al vostro calcio. Non sono uno che guarda molto i dati della partita, ma questi adesso dicono che sono migliorato tanto, specialmente in fase difensiva. E, visto che sono ancora giovane, sono sicuro che continuerò a migliorare. In quel periodo tutti i miei compagni mi sono stati vicini, e non è per essere banale. Mi sento vicino a Bennacer, che ha origini algerine come le mie, o a Theo, Giroud e Maignan, francesi come me, ma davvero non faccio distinzioni. E poi, i compagni non avevano motivo di preoccuparsi: mai una volta mi sono presentato a Milanello con la faccia delusa di quello che non gioca".