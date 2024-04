Adli protagonista con due assist e sui social: "Banditi"

Yacine Adli, nella netta vittoria del Milan sul Lecce per 3-0, è stato uno dei protagonisti indiscussi tra le fila della squadra di Stefano Pioli. Il francese, infatti, schierato in mezzo al campo in coppia con Reijnders, è riuscito a fornire due assist: il primo da angolo per la testa di Giroud e il secondo con un filtrante bellissimo a innescare Rafa Leao. Poi Adli si è reso protagonista sui social, rinsaldando il suo legame con la curva e i tifosi rossoneri. Il numero 7 ha postato un po' di foto della sfida, la prima delle quali ritrae i giocatori rossoneri dopo un gol. Adli ha scritto: "Banditi", con tanto di cuori rossoneri.