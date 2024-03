Adli racconta il suo calcio: "Capisco i tempi di gioco e vedo passaggi che non tutti vedono. Posso fare la differenza"

Yacine Adli, intervistato da SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha spiegato che tipo di calciatore è: "Sono un giocatore atipico: posso fare il vertice basso, il trequartista, ho giocato da esterno sinistro e falso nove. Posso piacere o no: non ho le gambe forti di uno che ti fa uno scatto di 40 metri e lascia dietro l’avversario, ma capisco i tempi di gioco, 'vedo' passaggi che non tutti vedono.

Sono come un giocatore di scacchi che muove i pezzi giusti al momento giusto per 'ammazzare' l’avversario. Sono cose di cui non sempre chi guarda si accorge e per questo non potrò mai piacere a tutti. Sarò sempre Yacine Adli, con le sue caratteristiche. E queste caratteristiche possono fare la differenza".