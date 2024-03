Adli racconta le sue passioni: "Dal piano e il violino ai libri. Gioco a scacchi con Pulisic, lui è più forte di me"

Intervistato da SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Yacine Adli ha parlato così delle sue passioni, in primis quella per il pianoforte: "La passione per il piano me l’ha trasmessa mia sorella, che faceva lezioni in casa. Bella Ciao l’ho imparata guardando La Casa di Carta. Ma il mio strumento resta il violino. Se lo suono ancora? No, ho perso la mano. Poi con due bambini, un maschio di tre e una femmina di un anno e mezzo, diventa difficile. Però non è detto che ricominci, prima o poi.

Altre passioni? Gioco online a scacchi con un paio di compagni, Pulisic soprattutto. Lui è più forte di me. Poi leggo veramente tanto, anche testi religiosi. Per me la scienza è infinita, quindi c’è sempre da imparare da tutti: dai libri e dalle persone che incontriamo. E, poiché a me piace imparare, ho sempre gli occhi aperti e le orecchie pronte ad ascoltare".