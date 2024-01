Adli ritorna al gol: l'ultimo era stato segnato 805 giorni fa

E' il giorno dopo della bella vittoria del Milan, che domina e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). I rossoneri vincono ancora in Serie A dopo il passo falso in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha trovato la prima gioia del gol con la maglia del Milan, il centrocampista Yacine Adli.

Come riportato da Opta Facts, Yacine Adli ha segnato un gol in una gara di uno dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal 31 ottobre 2021, 805 giorni fa: contro lo Stade de Reims con la maglia del Bordeaux.