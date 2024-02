Adli si racconta: "Non ho mai mollato. Ero un punto di riferimento nello spogliatoio"

vedi letture

Yacine Adli sta vivendo una stagione alla ribalta. Dopo i soli 140 minuti giocati l'anno scorso nel suo primo anno in rossonero, il centrocampista ex Bourdeaux si è rimboccato le maniche e si è guadagnato gradualmente la fiducia di Pioli. Questa mattina, a margine della gara di ritorno dei playoff di Europa League, che si giocherà al Roazhon Park contro il Rennes alle 18.45, il centrocampista numero 7 del Milan è stato intervistato sulle colonne de L'Equipe. Qui ha ripercorso il suo primo anno complicato e l'esplosione di quest'anno, riservando qualche chicca su compagni o ex compagni.

Le parole di Adli su come ha affrontato il periodo con scarso minutaggio l'anno scorso: "Non ho mai mollato agli allenamenti e l'intensità era massima ad ogni sessione. Non ero nella lista della Champions League e quindi a volte mi allenavo da solo, con un preparatore. Non volevo perdere tempo, dovevo essere pronto per ogni eventualità. Avevo un buon rapporto con tutti, avevo un peso nello spogliatoio, ero un punto di riferimento, anche se giocavo poco. È facile allontanarsi quando non giochi, non importa se la tua squadra vince o perde, ma io ho sempre cercato di essere utile"