Adli svela perchè non giocava: "Dovevo fare un salto tattico, migliorare in difesa"

Yacine Adli sta vivendo una stagione alla ribalta. Dopo i soli 140 minuti giocati l'anno scorso nel suo primo anno in rossonero, il centrocampista ex Bourdeaux si è rimboccato le maniche e si è guadagnato gradualmente la fiducia di Pioli. Questa mattina, a margine della gara di ritorno dei playoff di Europa League, che si giocherà al Roazhon Park contro il Rennes alle 18.45, il centrocampista numero 7 del Milan è stato intervistato sulle colonne de L'Equipe. Qui ha ripercorso il suo primo anno complicato e l'esplosione di quest'anno, riservando qualche chicca su compagni o ex compagni.

Adli ha parlato così dell'anno scorso e del perchè non giocava: "Secondo l'allenatore, dovevo fare un salto tattico, come tutti i giocatori che arrivano in Serie A. Se fosse stata solo una questione di fase di possesso, avrei potuto giocare di più, ma dovevo migliorare in difesa. E poi, al ruolo di trequartista c'erano Brahim Diaz, che stava facendo bene, e Charles De Ketelaere, che era stato il grande acquisto dell'estate. Ero in fase di apprendimento e gerarchicamente dietro di loro. Era difficile conquistare il mio posto in campo"