Adli verso la Fiorentina. Prima di lui altri 22 giocatori hanno fatto la stessa tratta

Yacine Adli verso la Fiorentina si avvia a diventare il 23° giocatore che passa dal rossonero al viola. L'ultimo in ordine cronologico è datato 2020 con Giacomo Bonaventura, anche se tecnicamente non si tratta proprio di un passaggio diretto Milan-Fiorentina col centrocampista che si trasferì in Toscana da svincolato. Prima di lui il prestito di Alessandro Matri, non fortunatissimo (gennaio 2014) mentre sei mesi prima arrivava Massimo Ambrosini, a chiudere la sua carriera vissuta quasi esclusivamente in rossonero.

Questi tutti i trasferimenti dal Milan alla Fiorentina:

Poggi II (1938)

Giacinto Ellena (1939)

Stefano Ferrari e Angelo Bollano (1942)

Gunnar Gren (1953)

Riccardo Toros (1955)

Amarildo (1967)

Sergio Battistini (1985)

Stefano Borgonovo (1988)

Stefano Borgonovo e Diego Fuser (1990)

Stefano Carobbi (1991)

Angelo Carbone ed Enzo Gambaro (1994)

Massimo Orlando (1995)

Marco Donadel, Cristian Brocchi e Giuseppe Pancaro (2005)

Alberto Gilardino e Marco Storari (2008)

Massimo Ambrosini (2013)

Alessandro Matri (2014)

Giacomo Bonaventura (2020)