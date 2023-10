Adli verso una nuova titolarità contro la Juventus: sarebbe la quarta consecutiva in A

A Milanello prosegue il lavoro di riatletizzazione dei giocatori che torneranno dagli infortuni: Krunic, Loftus, Kalulu e Okafor. Come scrive il Corriere dello Sport oggi si capirà chi rientrerà completamente a lavorare con il gruppo con lo svizzero candidato numero uno ma anche gli altri sulla buona strada. Anche se Krunic e Loftus dovessero tornare a disposizione di Pioli per domenica sera, però, difficile che vengano subito buttati nella mischia: più probabile dunque una nuova titolarità di Yacine Adli. Dopo Cagliari, Lazio e Genoa sarebbe la quarta consecutiva in campionato.