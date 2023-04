Advisor, diritti tv e non solo: il comunicato dopo la riunione dell'Assemblea della Lega Serie A

MilanNews.it

Si è svolta oggi in videoconferenza, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea della Lega Serie A.

Relativamente all’individuazione di un advisor che affianchi la Lega Serie A nell’analisi delle proposte di finanziamento e private equity, il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha ridotto le candidature ricevute da 10 a 6. Nella prossima Assemblea in presenza, prevista per il 5 maggio, i Club individueranno, all’interno della lista di queste 6 Società, il partner che li accompagnerà in questo percorso.

L’Assemblea odierna ha inoltre iniziato a discutere in merito all’invito ad offrire per i diritti audiovisivi per il ciclo post 2024, analizzando il quadro normativo del prossimo bando, elaborato dalla Commissione Diritti Televisivi nelle riunioni degli ultimi mesi. Il prossimo appuntamento del 5 maggio sarà l’occasione per definire i pacchetti dell’invito ad offrire, che sarà poi pubblicato entro la metà del prossimo mese.

L’Assemblea, con voto unanime, ha anche approvato il criterio di calcolo della quota abbonamenti e biglietti per le annate condizionate da chiusure parziali degli stadi, utile per la ripartizione delle risorse da diritti audiovisivi per il campionato 2022/2023.

Sempre all’unanimità le Società hanno accettato l’offerta ricevuta da l’Equipe, esclusivamente per il territorio francese, per i diritti audiovisivi della Coppa Italia (ultime 3 gare di questa stagione e tutte quelle della prossima) e della Supercoppa 2023/2024.

Infine la Lega Serie A avrà un proprio canale radio, sviluppato insieme al partner RDS che affiancherà la Lega stessa nel progetto.