Ag. Arnautovic: "Marko non si muove, almeno per ora"

MilanNews.it

Marko Arnautovic è un nome caldo del mercato estivo. Del suo futuro ha parlato il suo agente e fratello Daniel, in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Marko non si muove, almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia".

Alle voci di un feeling non eccezionale con Thiago Motta, risponde: "Marko non ha mai avuto problemi con il suo allenatore, né con i suoi compagni. E l’infortunio è alle spalle. Thiago è stato un grandissimo giocatore e come allenatore ha dimostrato di essere molto competente. Quando è arrivato ha cambiato tanto e ha avuto ragione. Marko ha anche ricominciato a segnare, ma poi si è infortunato e lì sono ritornate le voci: non c’è stato proprio nulla tra lui e l’allenatore, così come non c’è stato nulla con i compagni".

Infine, Daniel Arnautovic torna sulla possibilità avuta da suo fratello la scorsa estate di andare a giocare in Premier League: “La trattativa era andata avanti, ma poi lo stesso Marko mi aveva fermato: Mihajlovic non stava di nuovo bene, e lui non se la sentiva di lasciare la squadra e il suo allenatore. Avevano un grande rapporto".