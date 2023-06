Ag. Baldanzi: "Non sarà un trasferimento cheap. Difficile accordo con una big per rimanere in prestito"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

p>Federico Pastorello, l'agente di Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli e oggetto del desiderio di tanti top club in Italia, ha parlato a margine dell'evento Golden Boy del suo assistito sull'eventualità che una big e l'Empoli si possano mettere d'accordo per un trasferimento che preveda però un anno ulteriore di prestito in Toscana: "Queste cose ultimamente si vedono sempre meno, perché le possibilità finanziarie dei grandi club non sono più quelle di una volta. E considerando che il trasferimento di Baldanzi non sarà cheap, credo che difficilmente possa accadere questa strategia".