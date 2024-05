Ag.Bennacer: "E' un perno inamovibile per il Milan, Isma è contento in rossonero. Sirene arabe? No, per l’Arabia ci sarà tempo"

Enzo Raiola, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di alcuni suoi assisti, tra cui anche Ismael Bennacer. In queste settimane si stanno leggendo alcune indiscrezioni su un suo possibile futuro lontano dal Milan, in particolare in Arabia Saudita. Il noto agente ha però allontanato queste voci: "Lui è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo".

Questi i numeri stagionali di Bennacer con la maglia del Milan:

PRESENZE IN SERIE A: 19

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 1245'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 2