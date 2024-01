Ag. Dragusin: "Domani parlerò col Genoa. Al momento nessuna offerta ufficiale"

vedi letture

Arrivano nuove dichiarazioni in merito al futuro di Radu Dragusin, centrale difensivo del Genoa, al centro degli interessamenti di mercato sia del Napoli che del Tottenham in Premier League. A fare il punto della situazione è Florin Mane, agente del difensore ex Juventus, attraverso i microfoni di CalcioNapoli24Tv: "Domani parlerò con il Genoa e vedrò se la società ha avuto contatti con qualcuno. Io al momento non ho parlato di un suo trasferimento con nessuno. So che ci sono degli interessamenti per il calciatore, ma ufficialmente nessuno mi ha parlato di un'offerta per Radu. Vedremo domani cosa mi dice il Genoa.

Difficile dire quanto valga il suo cartellino, ma credo che 20 milioni di euro li possa valere. Dobbiamo tutti essere contenti quando un trasferimento del genere va in porto. Questo perché penso che tutti abbiamo fatto un grande lavoro. È stato acquistato a 5 milioni e adesso ne vale almeno 20, quindi anche il Genoa che incassa una cifra del genere potrebbe ritenersi soddisfatto

Nel corso di questa stagione Dragusin ha preso parte a tutte e 21 le gare della formazione allenata da Alberto Gilardino e sempre con la maglia da titolare. A referto anche 2 e un assist in campionato.