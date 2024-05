Ag. Kvaratskhelia: "C'è l'offerta del PSG. Tutto dipende da De Laurentiis"

Arrivano delle dichiarazioni, direttamente dalla Georgia, dell'agente di Khvicha Kvaratskhelia, in merito al futuro dell'esterno del Napoli, finito da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain e non solo. Mamuka Jugeli, procuratore del numero 77 azzurro, ha affermato: "L'interesse dall'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C'è l'interesse e l'offerta del Paris Saint-Germain, tutto dipende dalla decisione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis".

Il contratto di Kvaratskhelia.

La palla passa al presidente dunque, che dovrà decidere se privarsi o meno del suo gioiello, nella stessa estate in cui il Napoli saluterà anche Victor Osimhen. La società partenopea non ha fretta, visto che Kvara ha un contratto lungo, che scadrà nel 2027, e proprio aggrappandosi a questa data sarà proprio ADL a fare il prezzo.

Decisivo Conte.

L'ultima parola, come detto, spetterà a De Laurentiis, ma anche Antonio Conte, sempre più vicino a diventare il tecnico del Napoli, avrà voce in capitolo. Nel caso in cui l'allenatore dovesse chiedere esplicitamente la conferma del georgiano, molto difficilmente ADL lo lascerà partire, visto anche che nei fitti colloqui degli ultimi giorni, per arrivare alla fumata bianca definitiva, lo stesso Conte avanzerà delle richieste ben precise anche sui calciatori da ritenere assolutamente incedibili, tra i quali ci sarà quasi sicuramente anche Kvaratskhelia