Ag. Rodriguez a MN: "Né la nuova né la vecchia dirigenza volevano cederlo, il club lo stima tantissimo"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, è stato intervistato da MilanNews.it e ha sottolineato come nessuna delle ultime due gestioni rossonere avesse voluto cedere il laterale svizzero: "Non è mai stato vero che la vecchia e nuova dirigenza volevano mandare via Rodriguez. Il club lo stima tantissimo, perché è un giocatore da Milan. Ha tanta esperienza in campo Europeo, parla il suo curriculum, non ci inventiamo le statistiche. Ad oggi in Italia in pochi vantano due Mondiali a 25 anni. E’ molto serio e da tutto per la sua maglia, e tante volte ha stretto i denti per giocare proprio perché farà di tutto per sostenere il Milan e il suo allenatore”.