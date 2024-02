Ag. Rugani: "Secondo posto Juve non scontato, non è così tanto superiore al Milan"

"Il rinnovo di Rugani? La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?" Parole e pensieri di Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TV Play' che ha rilasciato una intervista all'indomani di Juventus-Frosinone 3-2, gara decisa da un gol al fotofinish del suo assistito.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Non voglio fare il difensore di Allegri, non ne ha bisogno, ma non è facile tenere così ben saldo il gruppo. La Juve gioca molto sui nervi, i difensori hanno segnato molto. Rugani, Bremer, Gatti, Danilo hanno più di un gol a testa. Io penso che la Juve non sia così tanto superiore al Milan, al Napoli per esempio. Quindi che sia ancora al secondo posto non è così scontato".