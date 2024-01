Ag. Terracciano: "Ha scelto il Milan perché ovviamente la chiamata rossonera è un sogno”

Un sogno realizzato. Filippo Terracciano è il nuovo rinforzo del Milan. Centrocampista, giovane e italiano per il presente ed il futuro rossonero. TuttoMercatoWeb ha interpellato il suo agente Andrea D’Amico.

D’Amico, quando è nata la trattativa?

“Un’operazione nata più o meno verso la fine dell’anno. Poi abbiamo concretizzato velocemente. Il ragazzo ha scelto il Milan perché ovviamente la chiamata rossonera è un sogno”.

Pronto per dare subito il suo contributo già da subito.

“Lo ha già dimostrato entrando in una partita ostica sotto il profilo ostico come quella contro l’Atalanta. È entrato e si è fatto trovare pronto”.

Giovane e italiano: il ritratto perfetto di un’operazione che guarda al futuro.

“Filippo ha fisico, tecnica e testa. E ha tutto per impegnarsi per conquistare un posto al sole. Ricordo quando ho portato Gattuso: sembrava una stranezza vederlo giocare nel Milan e poi avete visto che campione è diventato. E Filippo ha tutto per diventare un campione”.