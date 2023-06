Ag. Tonali: "Non esistono oggi proprietà italiane che possano resistere al potere delle inglesi"

MilanNews.it

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha dichiarato quanto segue in merito al passaggio in Premier League dell'ormai ex numero 8 rossonero: “La Premier League è come l’Nba. È difficile, per la Serie A, reggere il confronto con le squadre inglesi. Se arriva una squadra come il Newcastle, per dire, è difficile chiuderle la porta. La potenza delle inglesi è evidente. Tutti oggi sognano l’NBA. Non esistono, oggi proprietà italiane che possano resistere al potere delle inglesi”.