Ag.Tonali: "Sandro pagherà per ciò per cui ha sbagliato, ma non per cose che non ha fatto"

Beppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha dichiarato ai microfoni di DAZN in merito alla questione delle scomesse del suo assistito: "Avete visto tutti quello che è successo al St. James Park sabato pomeriggio… Sandro pagherà per ciò per cui ha sbagliato ma non per cose che non ha fatto.. ho letto troppe sentenze e condanne già date senza sapere la reale verità dei fatti.

Questo è anche un modo per danneggiare il nostro calcio.. gli inglesi sono più bravi di noi a proteggere il loro prodotto calcio. Spero venga data una sanzione corretta a Sandro, anche per quello che rappresenta per il nostro calcio, perché Sandro e’ un patrimonio del nostro calcio! Ci faremmo un doppio danno".