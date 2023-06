Ag. Udogie: "È del Tottenham, ma valuteremo tutto. Qualcuno pensa abbia bisogno di uno step da Juve, Inter o Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro del suo assistito: "La storia di Udogie è chiara. Lui è del Tottenham e abbiamo avuto dei contatti anche negli ultimi giorni perché hanno cambiato il management, l'allenatore e perché giocheranno 4-3-3 e non più 3-5-2. Postecoglu è straconvinto dello spazio di Udogie, le italiane però stanno chiamando perché qualcuno pensa che abbia bisogno di un altro step, magari in un top club italiano come Juve, Milan o Inter.

Oggi però ho ricevuto una telefonata dal responsabile dell'area tecnica che dopo che l'Italia U21 è uscita dall'Europeo ci chiedeva di confermare il programma. Lo vogliono portare in tournée in Thailandia. Ci garantiscono l'importanza del giocatore ad oggi, valuteremo tutto, ma è del Tottenham".