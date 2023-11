Ag.Udogie: "Su di lui c'erano Juve, Milan, Inter. Manca il coraggio di investire sui giovani"

Stefano Antonelli, agente e intermediario internazionale, è tra i volti noti del mondo del mercato presenti al TransferRoom di Estoril, Portogallo. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com su uno dei suoi assistiti, Destiny Udogie, esterno del Tottenham:

Udogie che va in Inghilterra è una sconfitta per il calcio italiano?

"Se c'è un limite che i club italiani ancora oggi non riescono a superare è il coraggio dell'investimento. Invito chiunque e sfido chiunque a dirmi quale club italiano non voleva Udogie. Lo volevano tutti: in quella fase, l'unico che ha ritenuto opportuno accelerare è stato Gino Pozzo con l'Udinese. L'ha preso a 2,8 milioni e lo ha venduto dopo dieci mesi a 26 milioni. Ora con quello che sta facendo non ha un prezzo definito ma parlammo con la Juventus, con il Milan, con l'Inter... Destiny piaceva a tutti, tutti lo avrebbero voluto ma in quel momento non c'era lo slancio per definire questa operazione. Non investiamo sugli italiani è un luogo comune capitato anche a Udogie".