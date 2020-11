Ag. Yazici: "Mai avuto contatti con il Milan, se sono interessati devono chiamare il Lille"

Intervistato a calciomercato.com, Adem Cebeci, agente di Yusuf Yazici, ha parlato così di un interessamento del Milan per il turco: "Non abbiamo mai avuto contatti diretti con il Milan prima del trasferimento di Yusuf dal Trabzonspor al Lille. La Lazio si era interessata concretamente al ragazzo".



Il Milan non ha preso informazioni dopo lo scontro diretto di San Siro in vista di un possibile addio di Calhanoglu?

"Molti agenti a livello internazionale mi hanno chiamato dopo la partita contro Milan. Yusuf è stato fantastico e ha fatto una grande tripletta. Non abbiamo avuto contatti diretti con il Milan. Quindi se il Milan è interessato Yusuf dovrebbe chiamare direttamente il Lille, non noi".