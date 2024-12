Aggiornamenti da Milanello anche oggi: sono attese novità su Pulisic

Dopo il rientro di Morata, Jovic e Bennacer nei due allenamenti prima delle vacanze natalizie, per oggi, giorno in cui il Milan riprenderà le sedute a Milanello, potrebbe essere arrivato il momento del rientro in gruppo (o almeno in parte) di Christian Pulisic. Si attendono aggiornamenti lungo la giornata.