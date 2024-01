Aggiornamento sulla favola della lepre che vuole schivare le fucilate dei cacciatori

"Noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori": ha parlato così Beppe Marotta, ad dell'Inter, per cercare di placare le polemiche scoppiate dopo il disastro arbitrale del match tra i nerazzurri e il Verona. E ha ragionissima: in Serie A l'Inter è la lepre, la squadra da battere, la capolista, la battistrada e i vari cacciatori, Juve in primis, sono lì ad inseguirla, mentre Lautaro e compagni prova e proveranno a schivare i colpi che arrivano e arriveranno da qui a fine campionato.

Per la Coppa Italia, però, c'è bisogno di un aggiornamento, di una modifica: riscriviamo la favola. L'Inter, infatti, è stata eliminata agli ottavi di finale dal Bologna e non potrà difendere il titolo vinto negli ultimi due anni. Chi, dunque, sostituità i nerazzurri nel ruolo di lepre? Le risposte potrebbero essere due: la Juventus da una parte e il Milan dall'altra. Il nostro ri-editing, però, deve scegliere un protagonista: e allora si punta sul Milan, per valore della rosa, per tabellone, per necessità di vincere la competizione dopo la deludente prima parte di stagione, per attitudini di gioco e dei giocatori a correre e a non farsi prendere. E i cacciatori saranno in molti: la già citata Juventus, che ha nella Coppa Italia l'unico impegno infrasettimanale della stagione, l'Atalanta di Gasperini, ospite questa sera a San Siro con la forza dell'identità e dell'avere poco da perdere, i cacciatori più vicini ai rossoneri, come i tanti tantissimi infortuni, e le altre avversarie più che agguerrite.Per dimostrare di poter essere lepre, il Milan deve battere stasera l'Atalanta a San Siro. Per farlo, Stefano Pioli manderà in campo una formazione molto vicina a quella titolare dell'ultimo periodo. Davanti a Maignan, dove verrà confermato Theo Hernandez centrale, ci sarà Gabbia con Kjaer che godrà di un turno di riposo. Sulla fasce Calabria e conferma per Alex Jimenez, verso la seconda da titolare dopo quella col Cagliari. Sia Simic che il nuovo acquisto Terracciano saranno a disposizione dalla panchina. A centrocampo linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah che ritroverà una maglia da titolare dopo l'infortunio. In attacco spazio per Jovic, tenuto in panchina a Empoli, che verrà spalleggiato da Pulisic e Leao.