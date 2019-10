Agnelli: "La Superlega non esiste, rispetteremo le meritocrazie sportive"

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - La "Superlega non esiste, non confondiamo le terminologie. Superlega uguale no: questo è fondamentale sia chiaro. Quello che dobbiamo cercare è di ricalibrare le competizioni domestiche e internazionali, armonizzare i calendari e potremo farlo dopo il 2024, quando scadranno gli accordi in vigore adesso". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, rispondendo alle domande agli interventi degli azionisti all'assemblea, in corso all'Allianz Stadium. "Dobbiamo tenere presente - ha aggiunto Agnelli - che tutti i club ambiscono a giocare più partite in ambito internazionale. Le decisioni rispetteranno la meritocrazia sportiva, le competizioni saranno aperte a tutti, perché ogni società deve potere pianificare o sognare di partecipare alle competizioni internazionali. Sarà - ha concluso il presidente della Juventus - un percorso lungo, non c'è fretta, la pianificazione deve essere fatta con le leghe, le confederazioni".