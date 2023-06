Agresti ammette: "Certo, con la partenza di Tonali il Milan perde molto"

MilanNews.it

Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, questa mattina nel suo pezzo sulla rosea su Sandro Tonali ha ammesso quanto comunque sarà una perdita importante per il Milan quella del centrocampista italiano: "Certo, con la partenza di Tonali la squadra di Pioli perde molto, dal punto di vista tecnico e temperamentale e anche per il suo senso di appartenenza, per il suo coinvolgimento emotivo nel mondo rossonero. L’energia positiva di Sandro in questi ultimi due anni spesso si è trasmessa, come per incanto, ai compagni e a tutto San Siro".