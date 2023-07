Agresti: "Bisogna beccare un attaccante che non costi una fortuna e che diventi protagonista"

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan: "Mancherebbe l'attaccante... E non sarebbe la ciliegina sulla torta, ma di più, perché la punta per il Milan è indispensabile. Il Milan di Maldini ha preso davanti o grandi vecchi che hanno fatto benissimo o coloro che hanno fallito... Bisogna beccare un giocatore con le caratteristiche di 23-24-25 anni, che non costi una fortuna e che poi diventi protagonista".