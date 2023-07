Agresti: "Costruire un nuovo stadio è impossibile, poi le società ne risentono"

Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Sportiva sul tema stadi in Italia: "Il problema non è del Sindaco di Milano, ma di tutto il Paese. Sappiamo la situazione a Roma, ora l’iter per le milanesi che è molto lungo. Sono poche le città con stadi nuovi, poche in cui sono stati ristrutturati in modo moderno.

Sono pochissimi poi gli stadi di proprietà, così cambia la percezione economica di un club. Sorprende ci siano tali difficoltà a Milano, la città riconosciuta per l’efficienza. Costruire un nuovo stadio è impossibile, poi le società ne risentono a livello economico".