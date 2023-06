Agresti è chiaro: "Occorrerà lucidità nel gestire il denaro che Tonali porterà nelle casse"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, si è espresso questa mattina sulla rosea in merito alla vicenda Sandro Tonali e ha parlato di ciò che attende ora i dirigenti rossoneri: "Poi è chiaro che il Milan ha il dovere di essere competitivo, lottando per lo scudetto e andando avanti in Champions. Il compito che attende i nuovi dirigenti è terribilmente difficile: costruire un gruppo forte nonostante il capitano in pectore si sia trasferito in Inghilterra. Occorreranno competenza, capacità di scelta dei giocatori, lucidità nel gestire il denaro che Tonali - e magari non solo lui - porterà nelle casse del club.

Non saranno sufficienti gli algoritmi, servirà di più."