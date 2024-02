Agresti: "Fondamentale per il calcio italiano avere infrastrutture nuove. A Milano è terribilmente difficile"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato alle 18:00 sul campo del Frosinone di Mister Eusebio Di Francesco, con i rossoneri al momento reduci dall'amaro pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. La posizione in classifica dei ragazzi di Pioli non preoccupa: il Milan è infatti 3^ in solitaria, nella terra di mezzo però, troppo lontano dalla prima e ampiamente distante dalle inseguitrici Atalanta e Roma. Nel corso della puntata odierna di SempreMilan, format rossonero in onda Twitch condotto da Mauro Suma, è intervenuto così il giornalista Stefano Agresti: queste le sue parole sull'attuale momento del Milan.

Sullo stadio

"Fondamentale dotare il nostro calcio di infrastrutture nuove. Spesso le società non possono muoversi liberamente e costruire patrimoni. Quando Inter e Milan hanno presentato il primo progetto per San Siro pensavo che la strada fosse in discesa, credevo che Milano riuscisse dove Roma aveva fallito più volte. Ma anche qui è diventato terribilmente difficile, se anche una città così all'avanguardia non riesce a permettere alle sue squadre di avere uno stadio di proprietà nell'ambito della città è un segnale molto negativo".