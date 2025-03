Agresti: "Ieri la società non si è vista: segnali negativi"

Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto come ospite nella diretta di Radio Radio per parlare del Milan e della sua situazione tremebonda, all'indomani della sconfitta rossonera in casa del Bologna per 2-1 che ha ridotto al lumicino le speranze del Diavolo - già fioche - di riuscire a centrare il posto Champions League per la prossima stagione. Il collega ha parlato anche del ruolo della società all'interno della stagione negativa del Milan, sottolinandone l'assenza ieri sera dopo la sconfitta.

Le parole di Stefano Agresti: "Ieri la società non si è fatta vedere, sono segnali negativi: critichiamo molto gli allenatori, che sono scelti dalle società comunque, però alla fine l’anima di un club è la società con le sue scelte tecniche. Il Milan sembra un po’ la Juve, la differenza è che una è andata avanti in Coppa Italia e l’altra in campionato. Si tratta di due club che hanno investito moltissimo sul mercato: non mi sarei aspettato di trovarle in queste condizioni tutte e due a questo punto, senza togliere nulla a chi sta davanti o appaiate a loro".