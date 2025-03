Agresti: "Il Milan di Conceiçao ha meno capo e meno coda rispetto a quello di Fonseca"

Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto come ospite nella diretta di Radio Radio per parlare del Milan e della sua situazione tremebonda, all'indomani della sconfitta rossonera in casa del Bologna per 2-1 che ha ridotto al lumicino le speranze del Diavolo - già fioche - di riuscire a centrare il posto Champions League per la prossima stagione. Il collega ha parlato in particolare dello stile di gioco assente della formazione di Conceicao che non è riuscito a lasciare la sua impronta.

Le parole di Agresti: "Il Milan di Conceicao non ha equilibrio e lui non fa niente per darglielo: ha rinunciato per due partite, impropriamente, a Fofana che è l’unico che dà equilibrio. Joao Felix è l’unico che gioca sempre: siamo sicuri sia giusto? Una squadra che anche tatticamente non ha né capo né coda, questo chiama in causa Conceiçao. Nessuno avrebbe mai immaginato un Milan all’ottavo posto e così staccato dalla vetta: non è solo colpa di Fonseca, anzi a me pare che il Milan di Conceicao abbia meno capo e meno coda rispetto a quello di Fonseca".