Agresti: "Impossibile rinunciare all'offerta del Newcastle per Tonali"

Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda di Sandro Tonali a un passo dal trasferimento al Newcastle United in Premier League. Queste le sue parole: "Diventa difficile, quasi impossibile pensare che il Milan potesse rinunciare ai settanta, forse ottanta milioni che il Newcastle verserà per Tonali.

Anche perché l’offerta al club è stata accompagnata da una proposta altrettanto clamorosa al ragazzo: otto milioni più bonus a stagione per sei anni. Un ingaggio che il club rossonero non avrebbe nemmeno potuto avvicinare e che il centrocampista, comprensibilmente, avrebbe magari reclamato: perché non mi cedete e mi impedite di guadagnare tutto quel denaro? Il rifiuto avrebbe soddisfatto i tifosi, ma solo loro, e il Milan si sarebbe trovato nudo: senza denaro, sicuramente, e forse anche con un calciatore fondamentale insoddisfatto per avere dovuto rinunciare a quel salario".