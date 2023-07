Agresti: "La domanda che pongo è un po' provocatoria: mettiamo a confronto la formazione del Milan dell'anno scorso e quella possibile di quest'anno..."

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan: "La domanda che pongo è un po' provocatoria: mettiamo a confronto la formazione del Milan dell'anno scorso e quella possibile di quest'anno. Io le ho guardate e a me qualche dubbio viene... Perché con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah a centrocampo, Pulisic al posto di Diaz e con il rientro futuro di Bennacer, io credo che il Milan stia costruendo che non pare inferiore a quella dell'anno scorso. La costante tra le due gestioni è che il Milan investe soldi per giocatori giovani e da rilanciare".