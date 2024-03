Agresti: "Milan-Roma sarà molto affascinante e poi col Leverkusen non sarà impossibile"

Il sito Romanews.eu, all'interno della rubrica “Senti chi parla… alle radio”, ha proposto alcuni commenti nell'immediato post sorteggio di Europa League, che vedrà affrontarsi Milan e Roma.

Stefano Agresti a Radio Radio: “Milan Roma credo che sarà molto affascinante. Una arriverà comunque in semifinale che secondo me non è impossibile. Il Bayer Leverkusen era fuori fino a 2 minuti dalla fine. Hanno dovuto espellere un calciatore al Qarabag per farla passare”.

IL TABELLONE DI EUROPA LEAGUE

Un derby e il peggior sorteggio possibile. L'urna di Nyon non ha sorriso alle squadre italiane, con Milan e Roma che dovranno sfidarsi ai quarti di finale e l'Atalanta che se la dovrà vedere con il Liverpool di Jurgen Klopp, per una doppia sfida difficilissima per la Dea. In semifinale non sarà invece possibile uno scontro tra squadre del nostro Paese, visto che chi tra rossoneri e giallorossi staccherà il pass per il penultimo atto se le dovrà vedere con la vincente della sfida tra Benfica e Marsiglia, mentre se i bergamaschi riusciranno a fare l'impresa sfideranno o Bayer Leverkusen o West Ham, che si affronteranno ai quarti di finale. Di seguito il programma completo fino alla finale di Dublino.

Quarti di finale

Andata Giovedì 11 aprile

Milan - Roma (21:00 CET)

Liverpool - Atalanta (21:00 CET)

Leverkusen - West Ham (21:00 CET)

Benfica - Marsiglia (21:00 CET)

Ritorno Giovedì 18 aprile

Roma - Milan (21:00 CET)

Atalanta - Liverpool (21:00 CET)

West Ham - Leverkusen (21:00 CET)

Marseille - Benfica (21:00 CET)

Semifinali

Andata Giovedì 2 maggio

Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta (21:00 CET)

Milan/Roma - Leverkusen/West Ham (21:00 CET)

Ritorno Giovedì 9 maggio

Liverpool/Atalanta - Benfica/Marseille (21:00 CET)

Leverkusen/West Ham - Milan/Roma (21:00 CET)

L'Europa League 2023/24 si concluderà mercoledì 22 maggio alla Dublin Arena di Dublino, in Repubblica d'Irlanda.