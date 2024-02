Agresti: "Nuova Champions? I ricchi sempre più ricchi ma non è come la Superlega"

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ha parlato della formula della nuova Champions: "Il calcio europeo sta per entrare in un’era nuova, diversa, destinata a cambiare gli equilibri delle forze in campo: l’era della Champions con trentasei club, il girone unico, i playoff per qualificarsi agli ottavi di finale. E, soprattutto, con una montagna di denaro in palio. Dalla prossima stagione ci saranno più soldi per tutti - tutti quelli che partecipano, ovviamente - e in particolare ce ne saranno per le squadre migliori, che arriveranno in fondo alla manifestazione e per questo saranno ricoperte d’oro: quasi mezzo miliardo di euro in più rispetto alle ultime stagioni, inclusa quella attuale".

Prosegue: "Una festa per chiunque riesca a entrare tra le prescelte? Non c’è dubbio. Ma il solco diventerà particolarmente profondo quando si andrà avanti nella manifestazione. Un risultato che, a parte qualche sorpresa, sarà verosimilmente raggiunto con frequenza dalle società che già adesso hanno maggiori possibilità di investimento: il Manchester City, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain. È forte la sensazione che i ricchi siano destinati a diventare sempre più ricchi, e quindi più forti, e i meno ricchi siano invece costretti a allontanarsi dai migliori. Non solo: anche all’interno dei campionati nazionali aumenteranno le distanze tra chi partecipa alla nuova Champions e chi ne rimane fuori".

Chiusura con una doverosa precisazione: "Attenzione, però, anche solo ad avvicinare questa nuova e ricchissima Champions alla Superlega. Il torneo voluto a ogni costo dal Real, dal Barcellona e dalla Juve di Andrea Agnelli aveva un “buco nero” che lo rendeva inaccettabile per chiunque ami lo sport: non era meritocratico, non premiava le squadre migliori dei vari campionati, ma apriva le porte ad alcuni club prescelti indipendentemente dai risultati. Non sarà così, per fortuna, questa nuova Champions studiata per cercare di garantire introiti superiori ai grandi club, ma che non perdonerà chi sbaglierà la stagione".