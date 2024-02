Agresti: "Pioli ha sempre avuto la capacità di reagire, non è da tutti. Continua a svolgere un lavoro eccezionale"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato alle 18:00 sul campo del Frosinone di Mister Eusebio Di Francesco, con i rossoneri al momento reduci dall'amaro pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. La posizione in classifica dei ragazzi di Pioli non preoccupa: il Milan è infatti 3^ in solitaria, nella terra di mezzo però, troppo lontano dalla prima e ampiamente distante dalle inseguitrici Atalanta e Roma. Nel corso della puntata odierna di SempreMilan, format rossonero in onda Twitch condotto da Mauro Suma, è intervenuto così il giornalista Stefano Agresti: queste le sue parole sull'attuale momento del Milan.

Sul gruppo rossonero e su Stefano Pioli

"Fondamentale che sia unito. In tutto il periodo di Pioli ho notato questa unità e la capacità di ripartire dai momenti di difficoltà, perché il Milan ne ha avuti anche di importanti. Pioli con la squadra ha sempre avuto la forza di saper gestire le critiche con notevole serenità e poi ha saputo reagire. Non è da tutti, e gli servirà anche da qui alla fine della stagione. Tante volte ci sono stati giudizi poco positivi su di lui, ma continua a mostrare di svolgere un lavoro eccezionale".