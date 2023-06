Agresti: "Se qualcuno pensa che sia impossibile ottenere grandi risultati a causa della rinuncia a un giocatore così importante, sbaglia di grosso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Agresti, giornalista, ha analizzato la cessione di Tonali e le sue conseguenze sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Una società di calcio, oggi, è anche altro: non solo amore e maglia, cuore e trofei, bensì pure conti economici, bilanci, norme finanziarie da rispettare. Un’azienda, insomma. E in quanto tale non può permettersi di sgarrare, salvo pagarne le conseguenze. Se pensiamo a tutto questo diventa difficile, quasi impossibile pensare che il Milan potesse rinunciare ai settanta, forse ottanta milioni che il Newcastle verserà per Tonali. Anche perché l’offerta al club è stata accompagnata da una proposta altrettanto clamorosa al ragazzo. Trattenere i campioni di fronte a certe cifre è diventato impossibile per i club italiani. Poi è chiaro che il Milan ha il dovere di essere competitivo, lottando per lo scudetto e andando avanti in Champions.

Un’idea ben chiara nella mente dei nuovi dirigenti, i quali sono subito entrati in concorrenza con l’Inter tuffandosi su Frattesi e addirittura su Lukaku. Certo, con la partenza di Tonali la squadra di Pioli perde molto, dal punto di vista tecnico e temperamentale e anche per il suo senso di appartenenza, per il suo coinvolgimento emotivo nel mondo rossonero. Occorreranno competenza, capacità di scelta dei giocatori, lucidità nel gestire il denaro che Tonali - e magari non solo lui - porterà nelle casse del club. Non saranno sufficienti gli algoritmi, servirà di più. Se però qualcuno pensa che sia impossibile ottenere grandi risultati a causa della rinuncia a un giocatore così importante, sbaglia di grosso. La storia dell’ultima stagione lo dimostra".