Agresti sulla Gazzetta: "Il Milan è con Pioli: per questo sa rinascere"

Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan che ha battuto 3-1 la Roma: "Il Milan ha la straordinaria capacità di ricominciare a navigare con sicurezza quando sembra sul punto di naufragare. Da barchetta alla deriva, di cui tanti sono pronti a raccontare la fine, si trasforma in yacht di lusso nel giro di una manciata di giorni. Se non fosse capitato tante volte durante la gestione Pioli, potremmo pensare che si tratta di un caso, oppure di alcune circostanze fortunate; invece è successo molto spesso e significa che questa caratteristica appartiene all’allenatore e alla squadra, insomma al gruppo.

Un gruppo evidentemente unito attorno alla sua guida tecnica, alla faccia delle polemiche e delle voci - alimentate in qualche modo anche all’interno del club - che accompagnano il futuro della panchina rossonera. Prendete la partita con la Roma. Arrivava dopo lo schiaffo dell’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, delusione difficile da digerire perché - in una stagione così complicata - quello era certamente il trofeo più semplice da conquistare per il Milan. La tensione era elevata, il rischio che tutto precipitasse era notevole. Macché: i rossoneri hanno battuto una Roma che non ha giocato la sua peggiore partita, anzi, ma ha dato davvero la sensazione di poter uscire da San Siro con un punto solo nel quarto d’ora che è passato tra il 2-1 di Paredes su rigore e il fantastico gol del 3-1 di Theo Hernandez (dopo quell’assist fantasmagorico di Giroud)".