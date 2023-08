Agresti sulla Gazzetta: "Il Milan ha fatto una rivoluzione: si poteva prevedere"

Stefano Agresti, giornalista e vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan in un suo pezzo sulla rosea di questa mattina. Questo il suo giudizio sul club rossonero: "Il Milan ha fatto la rivoluzione e si poteva anche prevedere: la stagione post scudetto - Champions a parte - è stata deludente e i vertici operativi del club sono cambiati in modo inatteso e forse anche traumatico con l’addio di Maldini e Massara. E allora, perché stupirsi se si è deciso di ribaltare tutto? Modificare la squadra per tornare al vertice, dopo un campionato concluso (al netto delle penalizzazioni) al quinto posto: ci sta”