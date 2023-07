Ahi Real! Infortunio al menisco per Arda Guler: almeno un mese di stop

Una tegola importante per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Come riporta il club, nella tournée negli Stati Uniti dei blancos il giovane Arda Guler, esterno turco strappato anche a Milan e Barcellona, ha riportato un serio infortunio, una lesione al menisco interno.

Guler farà ritorno in Spagna nelle prossime ore ma non è chiaro quanto dovrà rimanere fermo dopo l'infortunio. Possibile che non possa scendere in campo per un mese, se non oltre, ma per il talento turco, che in allenamento aveva già convinto tutti, un inizio in salita nella nuova avventura al Real.