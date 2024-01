Ai quarti di Coppa Italia sarà Milan-Atalanta. De Ketelaere si regala San Siro: doppietta e assist al Sassuolo

vedi letture

Bel successo dell'Atalanta sul Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Un 3-1 che consente agli uomini di Gasperini di avere la meglio su un undici neroverde piuttosto sperimentale e che regala l'accesso ai quarti di finale della competizione contro il Milan.

Assoluto protagonista della serata è Charles De Ketelaere, autore della doppietta che definisce il risultato finale insieme al gol di Aleksey Miranchuk e di Daniel Boloca per gli ospiti.

Nel primo tempo la prima esultanza, col belga bravissimo a lavorare col corpo all'interno dell'area di rigore e a segnare con una bella sforbiciata su assist di Zappacosta. Il Sassuolo, schierato in campo con tanti giovani ed in maniera spregiudicata, macina gioco ma poche occasioni da gol tangibili. E così il primo tempo si chiude sull'1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa l'Atalanta torna in campo convinta e vogliosa di chiudere la partita, con l'aiuto di uno straordinario Miranchuk: il russo prima si vede negato il gol dell'anno dalla traversa, con un colpo di tacco meraviglioso su assist di Holm. Poi regala a sua volta l'assist al belga per la sua personale doppietta con un tocco di fino dentro l'area di rigore, prima di chiudere il discorso con la rete del 3-0: palla ricevuta al limite dell'area, uno contro uno vinto con Ruan Tressoldi e palla sul secondo palo con un bel sinistro a giro. In chiusura di match, a pochissimi secondi dal termine, arriva anche il gol della bandiera neroverde con Daniel Boloca che fissa il risultato finale sul 3-1.